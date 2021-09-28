Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.09.2021 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 23:27
    ABONE OL

    Ajax- Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: "Bugünkü en güzel şey sakat vermememiz oldu"

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a 2-0 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Geriden gelmek kolay olmayacak. İki tane Sporting maçı gruptaki durumumuzu belli eder. Bugünkü en güzel şey sakat vermememiz oldu" ifadelerini kullandı.

    Sergen Yalçın’dan maç sonu flaş açıklama!

    Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş 11 eksikle gittiği Ajax deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile dönüyor.

    Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde çıktığı 2. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "MÜCADELEDEN MEMNUNUZ SKORDAN DEĞİL"
    48 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Topu rakibe verip bekledik. Daha sonra çabuk çıkıp pozisyon bulabilir miyiz diye düşünürken ilk pozisyonu da zaten biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, mücadele ettiler. Birçok oyuncu ilk kez oynadı. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz ama tabii ki skordan değiliz." ifadelerini kullandı.



    "SERDAR BANA GÖRE ÇOK İYİ OYNADI"
    Genç oyuncuların performansını değerlendiren Yalçın, "Serdar bana göre çok iyi oynadı. 17-18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Daha sonra genç takımdan bir stoper daha aldık. Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama bugün için çok fazla söylenecek bir şey yok. Oyuncular iyi niyetliydi." dedi.



        İKİ SPORTİNG MAÇI...
        Gruptaki kalan maçları da değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor tabii. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. İki Sporting maçı durumumuzu belli edecek. Bugün için en sevindirici şeylerden biri de sakatlık vermememizdi. Statta oturma yerleriyle sahanın arası çok güzel. Mesafe çok yakın. Çok rahat görebiliyoruz, oyunu okuyabiliyoruz. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Spor Ajax- Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: "Bugünkü en güzel şey sakat vermememiz oldu"
            SON DAKİKA