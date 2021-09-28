Ajax- Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: "Bugünkü en güzel şey sakat vermememiz oldu"





"SERDAR BANA GÖRE ÇOK İYİ OYNADI"

Genç oyuncuların performansını değerlendiren Yalçın, "Serdar bana göre çok iyi oynadı. 17-18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Daha sonra genç takımdan bir stoper daha aldık. Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama bugün için çok fazla söylenecek bir şey yok. Oyuncular iyi niyetliydi." dedi.