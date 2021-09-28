Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz canlı yayın nasıl izlenir? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

AJAX'TAN İNANILMAZ PERFORMANS

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son senesinin en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, yalnızca 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de değişik galibiyetler alıyor.

Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok değişik bir skorla geride bıraktığımız Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birisinde de 9 gol attı.

MECBURİ ROTASYON YAPACAK

Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan dayanıklı isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede gene Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi amacıyla Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi çiftinden oluşacak.

DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine avantaj kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.

AJAX'A KARŞI 4'TE 0 YAPTI

İki grup daha evvelce Avrupa Kupaları'nda 2 defa eşleşti. 1966-67 sezonunda Beşiktaş rakibine deplasmanda 2-0, İstanbul'da 2-1 kaybetti. 1993-94 sezonunda ise iki grup UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşti. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 ve 4-0 yenilerek elendi. Zinciri kırmak istiyor.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş, katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. 14 puanla namağlup gruptan çıkan ilk Türk temsilcisi olmayı başarmıştı.