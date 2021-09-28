Buze Naz Çakıroğlu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'daki tüm kamp çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

"ZORLUOĞLU'NA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milli boksör Çakıroğlu ise kendisine gösterilen misafirperverlik duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Olimpiyata hazırlanırken Trabzon'da bana ev sahipliği yaptınız. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.