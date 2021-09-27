Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.eleme turu heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:
YARIN
13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)
14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)
15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)
18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)
29 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)