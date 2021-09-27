Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.eleme turu heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle: