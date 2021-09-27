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    • Spor
    • 27.09.2021 10:28
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    • 27.09.2021 10:28
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.eleme turu heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı haberimizde.

    AA
    Kupada heyecan başlıyor! İşte maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:

    YARIN

    13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)

    14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

    14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)

    15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

    15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

    18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

    29 EYLÜL ÇARŞAMBA

    13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

    13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

    14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)

    14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)

        14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

        14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

        14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

        14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)

        14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)

        15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

        15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)

        15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)

        15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)

        19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

        30 EYLÜL PERŞEMBE
        13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)

        14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Osmanlı)

        14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

        15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)

        18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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