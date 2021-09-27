Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

28 EYLÜL 2021 SALI

13:00 ELAZIĞSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KLÜBÜ

15:30 EDİRNESPOR - ÇATALCASPOR

18:00 İÇEL İDMANYURDU - BITEXEN DÜZCESPOR

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

13:00 ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - OFSPOR

15:30 HENDEKSPOR - 52 ORDUSPOR

19:00 ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

13:00 MARDİN 1969 SPOR - GÜMÜŞHANESPOR

15:30 BELEDİYE KÜTAHYASPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

18:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARŞIYAKA