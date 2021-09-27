Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.09.2021 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2021 11:23
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı A Spor'da

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Kupadaki büyük heyecan yine A Spor'da yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda A Spor'dan naklen canlı yayınlanacak maçların programı belli oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı A Spor’da

    Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    28 EYLÜL 2021 SALI
    13:00 ELAZIĞSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KLÜBÜ
    15:30 EDİRNESPOR - ÇATALCASPOR
    18:00 İÇEL İDMANYURDU - BITEXEN DÜZCESPOR

    29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA
    13:00 ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - OFSPOR
    15:30 HENDEKSPOR - 52 ORDUSPOR
    19:00 ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR

    30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
    13:00 MARDİN 1969 SPOR - GÜMÜŞHANESPOR
    15:30 BELEDİYE KÜTAHYASPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
    18:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARŞIYAKA

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Can çekişen PKK’ya cansuyu CHP’den!
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı A Spor'da
        SON DAKİKA