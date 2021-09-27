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    • 27.09.2021 13:34
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    • 27.09.2021 13:34
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    Marsilya maçı öncesi Galatasaray'a müjdeli haber! Çalışmalara başladı

    Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Sacha Boey sevinci yaşanıyor. Fransız sağ bekin kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

    Marsilya maçı öncesi G.Saray’a müjdeli haber

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

    Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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