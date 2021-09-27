La Liga'da Radamel Falcao fırtınası! Benzema'yı solladı

Krallık yarışında 5 golle 2. sırayı paylaşan Real Madridli Vinicius Junior 95 dakikada bir gol atarken, Real Sociedadlı Mikel Oyarzabal 112 dakikada bir ağları sarstı. Bu alanda Falcao'ya en çok yaklaşan isim ise bu sezon 4 maçta gol 4 gol atan ve 48 dakikada bir ağları sarsan Real Betisli Willian Jose oldu.