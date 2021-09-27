La Liga'da Radamel Falcao fırtınası! Benzema'yı solladı

Galatasaray'ıın maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyerek takımdan gönderdiği Radamel Falcao, Rayo Vallecano forması ile 3 maçta 3 gole ulaştı. Kolombiyalı forvet dakika başına attığı golle La Liga'nın zirvesine çıkmayı başardı.
Galatasaray'da sakatlıklar sebebiyle bir türlü bekleneni veremeyen ve bu sezon başında Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, attığı gollerle İspanya'yı sallıyor. Şu ana kadar Rayo Vallecano forması ile toplamda 3 maçta toplamda 97 dakika forma giyen Kolombiyalı forvet, 3 kez rakip fileleri sarsarak 32 dakikada bir gol sevinci yaşadı.
Radamel Falcao, bu sezon en az 3 gol atan oyuncular arasında La Liga'da dakika başına en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı. La Liga'da 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema ise 77 dakikada bir gol atabildi. Falcao, dakika başına attığı golle Benzema'ya büyük bir fark atmış oldu.