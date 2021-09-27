İşte Stefan Kuntz'un ilk icraatı! Fenerbahçeli oyuncu için harekete geçti







YENİ SEZONUN FLAŞ İSMİ

Vitor Pereira'nın göreve gelmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanatta görev alan ve bu sezon şu ana kadar 9 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken Ferdi, yeni sezonun en flaş isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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