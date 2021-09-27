İşte Stefan Kuntz'un ilk icraatı! Fenerbahçeli oyuncu için harekete geçti

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok maçı canlı takip ederken, bir yandan da kendisine sunulan kasetlerden Türk futbolcuların performanslarını mercek altına aldı.
KADIOĞLU İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Kuntz'un şu ana kadar izlediği oyuncular içerisinde henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Türkiye, Hollanda ve Kanada pasaportu bulunan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiği, genç oyuncunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi için düğmeye bastığı öğrenildi.
İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Ferdi ile kısa süre içerisinde bire bir görüşme yapmayı planlayan Kuntz'un yeni yapılanmada genç oyuncuların önemli bir rol alacağını 21 yaşındaki oyuncuya aktaracağı ve kendisini Ay-Yıldızlı formayı giymeye ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.