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    • 27.09.2021 14:56
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    • 27.09.2021 14:56
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    İşte Stefan Kuntz'un ilk icraatı! Fenerbahçeli oyuncu için harekete geçti

    A Milli Takımımız'da Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı ekibe yeni yetenekler kazandırmak için kolları sıvadı. Kuntz'un Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiği, genç oyuncunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi için düğmeye bastığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    İşte Stefan Kuntz’un ilk icraatı! Düğmeye bastı

    A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok maçı canlı takip ederken, bir yandan da kendisine sunulan kasetlerden Türk futbolcuların performanslarını mercek altına aldı.

    KADIOĞLU İÇİN DÜĞMEYE BASTI
    Kuntz'un şu ana kadar izlediği oyuncular içerisinde henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Türkiye, Hollanda ve Kanada pasaportu bulunan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiği, genç oyuncunun Ay-Yıldızlı formayı giymesi için düğmeye bastığı öğrenildi.


    İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
    Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Ferdi ile kısa süre içerisinde bire bir görüşme yapmayı planlayan Kuntz'un yeni yapılanmada genç oyuncuların önemli bir rol alacağını 21 yaşındaki oyuncuya aktaracağı ve kendisini Ay-Yıldızlı formayı giymeye ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.


        Alt yaş kategorilerinde 52 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Ferdi'yi Türk Milli Takımı'na kazandırmak isteyen Stefan Kuntz, TFF yönetiminden de bu konu üzerine yoğunlaşılmasını istedi.




        YENİ SEZONUN FLAŞ İSMİ
        Vitor Pereira'nın göreve gelmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanatta görev alan ve bu sezon şu ana kadar 9 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken Ferdi, yeni sezonun en flaş isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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