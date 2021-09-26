Kaptanlar dümene geçti

Lİigde son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Fernando Muslera'nın liderliğinde futbolcular Florya'da toplantı gerçekleştirdi.

HERKES GÖRÜŞÜNÜ SÖYLEDİ

Kritik zirvede kötü gidişat masaya yatırıldı ve tüm oyuncular yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Toplantının takım içindeki motivasyonu artırdığı ve Göztepe maçı öncesi tam bir birlik beraberlik ortamı oluştuğu öğrenildi. Özellikle Kayseri'de çok silik bir futbol sergileyen Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.