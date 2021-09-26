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    Kaptanlar dümene geçti

    Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Arda ve Muslera’nın liderliğinde futbolcular kendi arasında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan zirvenin Florya’nın havasını değiştirdiği öğrenildi.

    Kaptanlar dümene geçti

    Lİigde son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Fernando Muslera'nın liderliğinde futbolcular Florya'da toplantı gerçekleştirdi.

    HERKES GÖRÜŞÜNÜ SÖYLEDİ
    Kritik zirvede kötü gidişat masaya yatırıldı ve tüm oyuncular yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Toplantının takım içindeki motivasyonu artırdığı ve Göztepe maçı öncesi tam bir birlik beraberlik ortamı oluştuğu öğrenildi. Özellikle Kayseri'de çok silik bir futbol sergileyen Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

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