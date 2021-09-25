Galatasaray'da kötü gidişatın adından kaptanlar Arda Turan ve Muslera harekete geçti

Üst üste kaybettiği 7 puanla zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'da kritik 90 dakika öncesi kaptanlar dümene geçti.

Takımın en tecrübeli iki ismi Arda Turan ve Fernando Muslera'nın dün Florya'da takım arkadaşları ile toplantı yaptığı ortaya çıktı. Gerçekleşen kritik zirvede takımın kötü gidişatı masaya yatırılırken, futbolcuların yaşanan düşüşle ilgili fikirlerini söylediği öğrenildi.

Muslera ve Arda'nın ardından teknik direktör Fatih Terim'le görüştüğü ve toplantı ile ilgili bilgi verdiği belirlendi. Alınan bilgilere göre futbolcular arasında yapılan zirve, Florya'daki havayı çok olumlu yönde etkiledi.

Takımın içindeki motivasyonun ve birlik beraberliğin ciddi şekilde yükseldiği ifade edildi.

Terim'in de futbolcuların idmanda gösterdiği performans ve hırstan son derece memnun olduğu belirtiliyor. Florya'daki bu olumlu havanın yarın Göztepe maçında sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.