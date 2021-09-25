Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

72'nci dakikada Gaziantep FK'nin rakip ceza sahasına yakın mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top çok az auta gitti.



78'inci dakikada Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Sinan Kurt'un önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sol çaprazdaki Balotelli'ye verdi. Balotelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.





84'üncü dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Djilobodi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.



85'inci dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ağlara gönderdi: 4-0.



Mücadele Adana Demirspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.