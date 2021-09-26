Hatay mı? Fenerbahçe mi? Kim gülecek?

Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN HATAYSPOR: Hatayspor, başarılı hocası Ömer Erdoğan ile çok iyi bir ritim yakaladı. Hatayspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde 4 sakat oyuncu bulunuyor. Güney ekibinde eski Fenerbahçeli Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün bugünkü maçta forma giyemeyecek.
HATAYSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak, Adekugbe, Mehdi, Riberio, Traore, El Kaahi, Lobjanidze, Diouf
BİR GÖRÜŞ: Hatayspor ligin en formda takımlarından biri… Özellikle hücum hattında hızlı geçişlerle birlikte çok pozisyona giriyorlar. Ömer Erdoğan'ın ekibi özellikle kanatlardaki boşlukları değerlendirip Diouf'u pozisyona sokmaya çalışacaktır. Hatayspor'un evinde pozisyon sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyorum.