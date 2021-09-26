Hatay mı? Fenerbahçe mi? Kim gülecek?

Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti.