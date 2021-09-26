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    • Spor
    • 26.09.2021 14:00
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    • 26.09.2021 14:00
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    Hatay mı? Fenerbahçe mi? Kim gülecek?

    Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bugün Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Maça az bir süre kala Fenerbahçe ile Süper Lig’in flaş takımlarından Hatayspor’u analiz ettik. İki takımın sakat ve cezalı oyuncuları kimler? İşte Takvim.com.tr’nin özel haberi...

    Onur Koçhan
    Hatay mı? Fenerbahçe mi? Kim gülecek?

    Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti.

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN HATAYSPOR: Hatayspor, başarılı hocası Ömer Erdoğan ile çok iyi bir ritim yakaladı. Hatayspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde 4 sakat oyuncu bulunuyor. Güney ekibinde eski Fenerbahçeli Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün bugünkü maçta forma giyemeyecek.

    HATAYSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak, Adekugbe, Mehdi, Riberio, Traore, El Kaahi, Lobjanidze, Diouf

    BİR GÖRÜŞ: Hatayspor ligin en formda takımlarından biri… Özellikle hücum hattında hızlı geçişlerle birlikte çok pozisyona giriyorlar. Ömer Erdoğan'ın ekibi özellikle kanatlardaki boşlukları değerlendirip Diouf'u pozisyona sokmaya çalışacaktır. Hatayspor'un evinde pozisyon sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyorum.

        EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE: Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor. Sarı Kanarya'da sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc bugün oynayamayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Hatay deplasmanındaki oyuncu tercihleri ve saha dizilişi merak ediliyor.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Min Jae, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

        BİR GÖRÜŞ: Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında hücumsal anlamda fazla risk almadan mücadele edeceğini düşünüyorum. Pereira her zamanki gibi ön bölgede yaptıracağı şok preslerle hızlı hücum ve skor arayacaktır. Sarı-Lacivertliler'de Osayi ve Ferdi'nin kanatlardaki performansı alacağı skor konusunda belirleyici olacaktır.

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