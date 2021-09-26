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    • 26.09.2021 13:25
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    • 26.09.2021 13:27
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    GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Marsilya maçı muhtemel 11'ler!

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı Galatasaray Marsilya maçı ile devam ediyor. Futbolseverler merakla bekledikleri GS- Marsilya maçı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS- Marsilya maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Marsilya karşılaşmasının hakemi kim? Bilet fiyatları ne kadar? İşte GS- Marsilya maçı canlı skor ve maça dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temslil eden Galatarasay deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Fransa'nın köklü kulübü Marsilya Lokomotiv Moskova ile maçında 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılı takımımız da ilk maçta Lazio'yu kendi sahasında 1-0 yenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fatih Terim'ın ekibi Marsilya'yı da yenerek puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gözler GS- Marsilya maçında... Peki GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS- Marsilya maçı muhtemel 11'ler belli oldum mu? İşte canlı skor linki ve maç hakkında detaylar...

    MARSILYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Marsilya Galatasaray karşılaşması 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Maç saat 22:00'de Exxen'de canlı (naklen) yayınlanacak.

    GALATASARAY AVRUPA'DA FIRTINA ESTİRDİ!

    UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan sarı kırmızılılar sergilediği performans ile fırtına gibi esti. Lazio'yu 1-0 ile geçen GS, grubu ilk hafta sonunda lider tamamladı.

    GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

    Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü aşağıdaki gibidir;

    30 Eylül: (2. Hafta)

    Olympique Marsilya-Galatasaray

    21 Ekim: (3. Hafta)

    Lokomotiv Moskova-Galatasaray

    4 Kasım: (4. Hafta)

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova

    25 Kasım: (5. Hafta)

    Galatasaray-Olympique Marsilya

    9 Aralık: (6. Hafta)

    Lazio-Galatasaray
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