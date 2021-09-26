GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Marsilya maçı muhtemel 11'ler!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temslil eden Galatarasay deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Fransa'nın köklü kulübü Marsilya Lokomotiv Moskova ile maçında 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılı takımımız da ilk maçta Lazio'yu kendi sahasında 1-0 yenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fatih Terim'ın ekibi Marsilya'yı da yenerek puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gözler GS- Marsilya maçında... Peki GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS- Marsilya maçı muhtemel 11'ler belli oldum mu? İşte canlı skor linki ve maç hakkında detaylar...
MARSILYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Marsilya Galatasaray karşılaşması 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Maç saat 22:00'de Exxen'de canlı (naklen) yayınlanacak.
GALATASARAY AVRUPA'DA FIRTINA ESTİRDİ!
UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan sarı kırmızılılar sergilediği performans ile fırtına gibi esti. Lazio'yu 1-0 ile geçen GS, grubu ilk hafta sonunda lider tamamladı.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü aşağıdaki gibidir;
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray