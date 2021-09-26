GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Marsilya maçı muhtemel 11'ler!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temslil eden Galatarasay deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Fransa'nın köklü kulübü Marsilya Lokomotiv Moskova ile maçında 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılı takımımız da ilk maçta Lazio'yu kendi sahasında 1-0 yenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fatih Terim'ın ekibi Marsilya'yı da yenerek puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gözler GS- Marsilya maçında... Peki GS- Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS- Marsilya maçı muhtemel 11'ler belli oldum mu? İşte canlı skor linki ve maç hakkında detaylar...

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya Galatasaray karşılaşması 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Maç saat 22:00'de Exxen'de canlı (naklen) yayınlanacak.