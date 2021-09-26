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    • Spor
    • 26.09.2021 13:25
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    • 26.09.2021 13:25
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    CANLI | Giresunspor - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Giresunspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Giresunspor - Kayserispor

    Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara
    Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam

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