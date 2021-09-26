CANLI | Giresunspor - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam