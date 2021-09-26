CANLI | Başakşehir - Çaykur Rizerspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ravil Tagir, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüc, Stefano Okaka

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Alberk, Holmen, Selim Ay, Yasin, Bryan Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Tyler Boyd, Loic Remy

RİZESPOR'DA EKSİK ÇOK

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Medipol Başakşehir'de ise sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçtan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir FK (5G 2B), son üç karşılaşmanın ikisinde puan kaybetti (1G 2B).

Başakşehir FK ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (3B 6M), Aralık 2015'teki 2-1'lik galibiyetinden bu yana rakibini mağlup edemiyor.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Başakşehir FK, Temmuz 2020'den bu yana gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kaybeden Rizespor, en son küme düştüğü 2016/17'de üst üste beş yenilgi aldı (Şubat-Nisan 2017 arasında).

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Çaykur Rizespor (3B 12M), tek galibiyetini geçen sezon Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup ederek aldı.

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında da 3+ gol yiyen Çaykur Rizespor (1G 3M), lig tarihinde bu şekilde daha uzun tek serisini 1988/89'da yaşadı (7 maç).

Başakşehir FK forması giyen Edin Visca, Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son dört maçta da tabelayı değiştirdi ve bu karşılaşmalarda beş golde pay sahibi oldu (2 gol & 3 asist).

Başakşehir FK orta sahası Danijel Aleksic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Çaykur Rizespor (5). Aleksic, İstanbul ekibinin formasıyla Rizespor karşısında ilk 11 çıktığı üç lig maçında beş golde pay sahibi oldu (4 gol & 1 asist).

Süper Lig'deki ilk golünü son karşılaşmada Altay'a atan Yannick Bolasie, Mayıs 2019'dan (Anderlecht formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında fileleri havalandırmak istiyor.

Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Aykut Kocaman (1G), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (7G 7B).