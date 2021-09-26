Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den VAR isyanı: Hem penaltı, hem kart





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;



Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi.

O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı.