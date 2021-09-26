Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den VAR isyanı: Hem penaltı, hem kart

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle 2-1 kazanan Cimbom 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;
Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi.
O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı.
"BU VAR'I YOK ETMEK"
Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki... Bu, VAR'ı yok etmek. Bunun VAR'dan görülmemesi... O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.
İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.