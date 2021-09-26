Başakşehir Çaykur Rizepor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Başakşehir Çaykur Rizepor maçı canlı skor takip - canlı maç yayını izle!

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Medipol Başakşehir, ligin son sırasında bulunan Karadeniz takımı Çaykur Rizespor'a karşı nağmalup gelerek üst sıralara çıkmanın peşine düşecek. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Çaykur Rizespor canlı maç yayını izle!
Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Aşağıda yer alan link ile maçı canlı izleyebilirsiniz!
https://www.beinconnect.com.tr/spor/spor-toto-super-lig-maclar
Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının 11'leri
Başakşehir XI: Volkan, Duarte, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.