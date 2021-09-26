Hatayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izle! Süper Lig maçı: Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler bügünkü Hatayspor Fenerbahçe maçına odaklandı. Hatayspor bugün saat 16:00'da deplasmanda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertli takım ligin en formda ekiplerinden olan Hatayspor ile Hatay Stadyumu'nda mücadele edecek. 4 maçtır yenilmeyen bordo beyazlılarda sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı henüz belli olmazken, Fenerbahçe'de ise Serdar Dursun'un sakatlığı sona erdi. İşte maça dakikalar kala Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı ile Hatayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izleme linki...

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports Hd 1 kanalında naklen (canlı) yayınlanacak. Saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

BEON SPORTS HD 1 FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI