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    • 26.09.2021 15:54
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    • 26.09.2021 15:59
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    Hatayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izle! Süper Lig maçı: Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Süper Lig'in 7. haftasında bugün karşılaşacak olan Hatayspor ile Fenerbahçe maçını naklen izlemek isteyenler hemen canlı yayınlayan kanalları araştırmaya başladı. Peki Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? Maçın ilk düdüğü 16.00'da çalacak. Hatayspor Fenerbahçe mücadelesini canlı izleyebileceğiniz linke haberimizde yer verdik. İşte Süper Lig'te Hatayspor Fenerbahçe canlı maç yayını izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    atayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izle!

    Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler bügünkü Hatayspor Fenerbahçe maçına odaklandı. Hatayspor bugün saat 16:00'da deplasmanda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertli takım ligin en formda ekiplerinden olan Hatayspor ile Hatay Stadyumu'nda mücadele edecek. 4 maçtır yenilmeyen bordo beyazlılarda sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı henüz belli olmazken, Fenerbahçe'de ise Serdar Dursun'un sakatlığı sona erdi. İşte maça dakikalar kala Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı ile Hatayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izleme linki...

    HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports Hd 1 kanalında naklen (canlı) yayınlanacak. Saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

    BEON SPORTS HD 1 FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI

    HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

    Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ruben, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi, Adama Traore, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae - Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Diego Rossi, Berisha

    HATAYSPOR SON 4 MAÇTIR YENİLMEZ!

    Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

    SAKATLIKLARDA SON DURUM

    Fenerbahçe'de Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc'in sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek. Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

    BU KEZ KİM KAZANACAK?

    Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.
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    CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe
    Haberler Spor Hatayspor Fenerbahçe CANLI maç yayını izle! Süper Lig maçı: Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir?
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