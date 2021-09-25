Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, ligde ilk yenilgisini Altay önünde aldı

Kartal sakata geldi!.. Üst üste geler sakatlık haberleriyle çok büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş deplasmanda Altay'a 2-1 yenildi. Siyah- Beyazlılar böylece üst üste 5 puan kaybetti. Sezona çok flaş başlayan Altay ise maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.
ELLE OYNAYINCA GOL İPTAL!
10. dakikada Josef'in ceza sahasından şutunu kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 20. dakikada Kenan Karaman'ın ağlara gönderdiği gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
KENAN KAÇIRDI, MAÇ DÖNDÜ
48. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaleci Lis'ten sıyrılan Güven Yalçın düzgün bir vuruşla golü attı: 0-1. 55'te Kenan Karaman yüzde yüz pozisyonda topu kaleci Lis'e teslim etti.
LİS'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
57'de Beşiktaş defansı büyük hata yaptı, Kappel affetmedi: 1-1. 88'de Bamba sahheye çıktı ve Altay 2-1 öne geçti. 90+3'te Rıdvan'ın şutunu Lis kurtardı ve maç 2-1 sona erdi.
TÖRE'YE SOSYAL MEDYADA ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
Ghezzal'ın yokluğunda 11'de şans bulan Gökhan Töre maçı yüzde 36 pas isabet oranı, 14 pas hatası ve 19 top kaybıyla tamamladı. Taraftarlar yıldız isme isyan bayrağı açtı.
ELLE OYNAYINCA GOL İPTAL!
10. dakikada Josef'in ceza sahasından şutunu kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 20. dakikada Kenan Karaman'ın ağlara gönderdiği gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
KENAN KAÇIRDI, MAÇ DÖNDÜ
48. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaleci Lis'ten sıyrılan Güven Yalçın düzgün bir vuruşla golü attı: 0-1. 55'te Kenan Karaman yüzde yüz pozisyonda topu kaleci Lis'e teslim etti.
LİS'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
57'de Beşiktaş defansı büyük hata yaptı, Kappel affetmedi: 1-1. 88'de Bamba sahheye çıktı ve Altay 2-1 öne geçti. 90+3'te Rıdvan'ın şutunu Lis kurtardı ve maç 2-1 sona erdi.
TÖRE'YE SOSYAL MEDYADA ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
Ghezzal'ın yokluğunda 11'de şans bulan Gökhan Töre maçı yüzde 36 pas isabet oranı, 14 pas hatası ve 19 top kaybıyla tamamladı. Taraftarlar yıldız isme isyan bayrağı açtı.