Mete Gazoz - Yasemin Ecem Anagöz çifti dünya 3'üncüsü oldu

düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.Lig'in 7. haftasında bugün 3 maç oynanacak. 13.30'da Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. 16.00'da Antalya-Yeni Malatya maçı oynanacak. Bu maçta Mert Güzenge düdük çalacak. Günün son maçı ise 19.00'da A.Demirspor-G.Antep arasında. Bu maçı ise Sarper Barış Saka yönetecek.INGBasketbol Süper Ligi bugün başlıyor. Program: 13.30 T.Telekom- TOFAŞ, 15.30: G.Antep-Afyon, 18.00 Bursa-Yalova, 20.15 A.Efes- Karşıyaka.