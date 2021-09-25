Beşiktaş'ta kaos! Kartal sakatlıkta Avrupa'nın zirvesinde

Tarihi bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesinde tam anlamıyla kaos hakim…
Siyah-Beyazlılar'da şu an teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sakatlık sorunu bulunmayan sadece 11 futbolcu var. 14 futbolcusu sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş bu alanda zirvede yer alıyor.
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında Beşiktaş kadar sakat futbolcusu bulunan başka takım olmamaması dikkatleri çekiyor.
14 futbolcusunda sakatlık problemi olan Siyah-Beyazlılar'ı 11 sakatlıkla İspanyol ekibi Real Sociedad takip ediyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund 9 sakat futbolcu ile listenin 3. basamağında yer alıyor.