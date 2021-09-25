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    • 25.09.2021 21:05
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    Beşiktaş'ta kaos! Kartal sakatlıkta Avrupa'nın zirvesinde

    Tarihi bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş’ta Ajax maçı öncesinde tam anlamıyla kaos yaşanıyor. 14 futbolcusu sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. İşte Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligi değerlendirildiğinde oluşan sakatlık tablosu...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Kartal Avrupa’nın zirvesinde!

    Tarihi bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesinde tam anlamıyla kaos hakim…

    Siyah-Beyazlılar'da şu an teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sakatlık sorunu bulunmayan sadece 11 futbolcu var. 14 futbolcusu sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş bu alanda zirvede yer alıyor.

    Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında Beşiktaş kadar sakat futbolcusu bulunan başka takım olmamaması dikkatleri çekiyor.

    14 futbolcusunda sakatlık problemi olan Siyah-Beyazlılar'ı 11 sakatlıkla İspanyol ekibi Real Sociedad takip ediyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund 9 sakat futbolcu ile listenin 3. basamağında yer alıyor.

        Beşiktaş'ın dışında sakatlık tablosuna giren tek Süper Lig ekibi Karagümrük oldu. Kırmızı-Siyahlılar'ın şu anda kadrobunda 8 sakat bulunuyor.

        İşte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi değerlendirildiğinde oluşan sakatlık tablosu:

        BEŞİKTAŞ 14
        R.SOCIEDAD 11
        DORTMUND 9
        BARCELONA 8
        KARAGÜMRÜK 8
        PSG 7
        MILAN 7
        LEVERKUSEN 7
        NEWCASTLE 7
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