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    Galatasaray'da ilk 11’de yine 6 değişiklik

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri yenilgisi sonrası Göztepe önünde Luyindama, Berkan, Cicaldau, Kerem, Barış Alper ve Halil’i 11’e almayı planlıyor.

    İlk 11’de yine 6 değişiklik
    Fatih Terim 3-0'lık Kayseri yenilgisinin ardından isim vermeden bazı futbolcularla ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli hoca, Göztepe maçında 11'de yine büyük bir değişim yapmayı planlıyor.

    Alınan bilgilere göre Yedlin, Taylan, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç ve Mohamed kulübeye dönecek.

    Terim sağ bekte Alpaslan'ı, stoperde Luyindama'yı, orta alanda Cicaldau ve Berkan'ı, kanatlarda Kerem ve Barış Alper'i, forvette ise Halil'i oynatmayı planlıyor.

    Yarın oynanacak Galatasaray- Göztepe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
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