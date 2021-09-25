F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar? Formula 1 İstanbul bilet nereden alınır? Formula 1 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

ETKİNLİK KURALLARI

- Etkinlik, etkinlik tarihinde 6 yaşından (4 Ekim 2015 ve sonrası doğumlu) küçük çocuklar için ücretsizdir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir koltuk verilmeyecektir. EKIM ve İstanbul Park çocuğun yaşını kanıtlamak amacı ile, kimliğini isteme hakkını saklı tutar. Çocuğun sağlığından ve güvenliğinden EKIM ya da İstanbul Park sorumlu değildir, bilet hamili sorumludur.

- Covid 19 önlemleri kapsamındaki tüm kurallara uyulmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı'nın alacağı yeni Covid 19 önemlerine göre düzenli olarak güncellenecektir.

*Sosyal mesafe

- Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.

*Hijyen

- Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.

*Maske

- Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.

*Ateş ölçümü

- Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.

- Covid 19 önlemleri kapsamında şüpheli kişiler etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.

- Etkinlik alanına yiyecek, içecek, kesici alet, drone, şemsiye, elektirikli/elektiriksiz scooter alınmayacaktır.



- Biletler etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda tekrar okutulmalıdır. Biletini okutmayan misafirlerimiz etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.

- Otopark alanına otopark bileti olmayan kimse alınmayacaktır.

- Organizasyon biletlerinin resmi satış noktası Biletix'tir. Başka kişi, kurum veya kuruluşlardan bilet satın alınmamalıdır.