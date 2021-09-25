Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.09.2021 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2021 18:32
    ABONE OL

    F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar? Formula 1 İstanbul bilet nereden alınır? Formula 1 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

    Spor severler tarafından gündemde sıklıkla F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar? Formula 1 İstanbul bilet nereden alınır? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Türkiye Grand Prix'sinde yerini almak isteyenler F1 bilet fiyatları ile ilgili bilgi edinmek istiyor ve nereden, nasıl izleneceği, şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Formula 1 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? F1 bileti almak isteyenler nereden alabilecek? İşte yarışseverlerin heyecanla araştırdığı bilgiler…

    takvim.com.tr
    F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar?

    F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar? Formula 1 İstanbul bilet nereden alınır? Formula 1 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 8-9-10 Ekim tarihinde yeniden Intercity İstanbul Park'ta motor severlerle buluşacak olan Formula 1 yarışı için heyecan dorukta ve bilet fiyatlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte tüm bilgiler...

    F1 BİLETLERİ NE KADAR?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8-9-10 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıktı.

    Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

    Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!

        14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

        Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

        Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 4.125 TL.

        Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 3.250TL.

        Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 3.250TL.

        Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 2.875 TL.

        Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 2.500TL.

        Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.875 TL.

        Silver 2 (3, 4, 5 ve 6 viraj) Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.125 TL.

        Silver 3 (6, 7. viraj) ile Silver 4 (8.viraj) Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.565 TL.

        Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

        Silver 7 ile 8 (12, 13 ve 14. viraj) Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.875 TL.

        Silver 9 (11. viraj) Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1190 TL.

        Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 375 TL

        ETKİNLİK KURALLARI

        - Etkinlik, etkinlik tarihinde 6 yaşından (4 Ekim 2015 ve sonrası doğumlu) küçük çocuklar için ücretsizdir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir koltuk verilmeyecektir. EKIM ve İstanbul Park çocuğun yaşını kanıtlamak amacı ile, kimliğini isteme hakkını saklı tutar. Çocuğun sağlığından ve güvenliğinden EKIM ya da İstanbul Park sorumlu değildir, bilet hamili sorumludur.
        - Covid 19 önlemleri kapsamındaki tüm kurallara uyulmalıdır.
        - Sağlık Bakanlığı'nın alacağı yeni Covid 19 önemlerine göre düzenli olarak güncellenecektir.
        *Sosyal mesafe
        - Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.
        *Hijyen
        - Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.
        *Maske
        - Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.
        *Ateş ölçümü
        - Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.
        - Covid 19 önlemleri kapsamında şüpheli kişiler etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.
        - Etkinlik alanına yiyecek, içecek, kesici alet, drone, şemsiye, elektirikli/elektiriksiz scooter alınmayacaktır.


        - Biletler etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda tekrar okutulmalıdır. Biletini okutmayan misafirlerimiz etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.
        - Otopark alanına otopark bileti olmayan kimse alınmayacaktır.
        - Organizasyon biletlerinin resmi satış noktası Biletix'tir. Başka kişi, kurum veya kuruluşlardan bilet satın alınmamalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Thodex soruşturmasında flaş gelişme
        Haberler Spor F1 bilet fiyatları 2021 ne kadar? Formula 1 İstanbul bilet nereden alınır? Formula 1 hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
            SON DAKİKA