Trabzonspor 82 dakika 10 kişi oynadığı maçta Konya ile berabere kaldı

Trabzon pes etmedi: 2-2... Trabzonspor henüz 1. dakikada Cornelius ile öne geçti. 8. dakikada Vitor Hugo, Skubic'in ayağına yaptığ ısert faul sonrası kırmızı kartla atıldı. 20'de Serdar'ın ortasında Çekici'nin volesinde top ağlarla buluştu: 1-1. İlk 45 dakika 1-1 berabirlikle sonuçlandı.

DJANİNY DİREĞİ GEÇEMEDİ!

45+1'de Serdar Gürler'in şutu direkten döndü. 46'da Çekici rakiplerini geçtikten sorra yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. 68'de Djaniny'nin şutu direkten döndü.

GERVİNHO YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

80'de Gervinho kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 82'de Rahmanovic'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi. Milli kaleci 87'de bu kez Skubic'e izin vermedi.

TRABZONSPOR'DA DENSWİL ŞOKU!

Trabzon'da ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Hollandalı yıldız Stefano Denswil, tedavisi yapılmasına rağmen ağrıları olunca yerine İsmail Köybaşı 11'e dahil edildi.

TARİHTE NOT OLARAK KALIR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kaçırdıklarımız var, attıklarımız var... 2-2'den sonra yüzde 100'le kaçırdığımız bir durum var. Deplasmanda 21 maçtır yenilmiyoruz, bu da Trabzonspor tarihinde bir not olarak kalır" dedi. Avcı, Uğurcan Çakır'ı performansından dolayı tebrik etti.

CORNELİUS TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor maça adeta 1-0 üstün başladı. Andreas Cornelius, henüz 43. saniyede attığı golle Trabzonspor'un son 7 sezonda attığı en erken golü kaydetti. Danimarkalı yıldızın attığı golde asisti yapan isim Slovak yıldız Marek Hamsik'ti.

İLHAN PALUT'TAN ÖVGÜLER

Konya'nın hocası İlhan Palut, "Kaliteli son vuruşlar yapmamamız, Uğurcan'ın da ekstra performansıyla sahada galibiyet alamadan ayrıldık" şeklinde konuştu.

UĞURCAN'DAN REKOR KURTARIŞ

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış rekorunu egale etti. Milli Takım'ın yıldız ismi Uğurcan Çakır özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımının Konya deplasmanından puanla ayrılmasını sağladı. Milli kaleci, 6 hafta sonunda ligdeki en iyi performansını sergiledi. Trabzonspor taraftarları ondan övgüyle bahsetti.