Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.09.2021 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 15:48
    ABONE OL

    CANLI | Konyaspor - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Namağlup iki takımın karşı karşıya geleceği maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

    Konyaspor - Trabzonspor maçı 11’leri belli oldu

    Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor- Trabzonspor maçı detayları...

    KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor:     Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi
    Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu takvim.com.tr'de yer alacak.

    KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bebekler koronavirüs aşısı deneği olarak mı kullanıldı?
    Haberler Spor CANLI | Konyaspor - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu
        SON DAKİKA