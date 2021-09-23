CANLI | Konyaspor - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor- Trabzonspor maçı detayları...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu takvim.com.tr'de yer alacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.