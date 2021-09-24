Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.09.2021 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 12:31
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre bugün oynanacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. İşte 7. haftanın zorlu mücadelelerini yönetecek hakemler.

    AA
    Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:


    YARIN

    13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

    19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

    26 EYLÜL PAZAR

    13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

    16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

    16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

    19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

    27 EYLÜL PAZARTESİ

    20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

    20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ukrayna’dan flaş Bayraktar TB2 hamlesi!
    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
        SON DAKİKA