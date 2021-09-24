Altay mı? Beşiktaş mı? Kim kazanacak?

Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak tek maçla start alıyor... Beşiktaş, İzmir deplasmanında Altay ile kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar, Altay'ı mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor... Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Onur Koçhan ve Onur Özkan analiz etti. İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncular kimler? Detaylar haberimizin devamında...
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ALTAY: Mustafa Denizli ile Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, eksik Beşiktaş karşısında 3 puanı hedefliyor. İzmir ekibinde zorlu maç öncesinde Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Son lig maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın ligde 12 puanı bulunuyor.
ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Zeki, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba