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    • Spor
    • 24.09.2021 12:04
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    • 24.09.2021 12:04
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    Altay mı? Beşiktaş mı? Kim kazanacak?

    Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. 10 eksiği bulunan lider Beşiktaş, deplasmanda Mustafa Denizli'nin yönettiği Altay'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın son durumu ve öne çıkan isimler değerlendirildi. İşte son gelişmeler...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Altay mı? Beşiktaş mı? Kim kazanacak?

    Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak tek maçla start alıyor... Beşiktaş, İzmir deplasmanında Altay ile kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar, Altay'ı mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor... Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Onur Koçhan ve Onur Özkan analiz etti. İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncular kimler? Detaylar haberimizin devamında...

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ALTAY: Mustafa Denizli ile Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, eksik Beşiktaş karşısında 3 puanı hedefliyor. İzmir ekibinde zorlu maç öncesinde Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Son lig maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın ligde 12 puanı bulunuyor.

    ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Zeki, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba

        BİR GÖRÜŞ: Altay ligin en fazla gol atan (12) takımlarından biri... İzmir ekibi hücumda ritmini bulduğu zaman kolay sonuç alabiliyor. Eksik Beşiktaş karşısında geriye yaslanmadan oynayacaklardır... İzmir ekibinde Kappel ve Bamba sonucu etkileyecek önemli oyuncular... Özellikle Bamba karşısında ideal stoperleri olmayan Kartal'ın bir hayli zorlanacağını düşünüyorum.

        ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN BEŞİKTAŞ: Beşiktaş'ta Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Kartal önemli eksiklerine rağmen İzmir'de galibiyet arayacak.

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Ersin, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Gökhan Töre, Kenan, Güven

        BİR GÖRÜŞ: Altay karşısında kaleci hariç ideal kadronun neredeyse tamamı forma giyemeyecek. Bu çok fazla şahit olmadığımız bir durum. Siyah-Beyazlılar, mental açıdan da önemli bir sınav verecek. Takımın iki kilit oyuncusu Josef ve Pjanic'e bugün çok iş düşecek. Josef'in savunmayla iletişimi her zamankinden daha kuvvetli olmak zorunda. Pjanic ise hücum desteği olarak şimdiye kadar yaptıklarının da üzerine çıkmalı...

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