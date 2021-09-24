Altay mı? Beşiktaş mı? Kim kazanacak?

BİR GÖRÜŞ: Altay karşısında kaleci hariç ideal kadronun neredeyse tamamı forma giyemeyecek. Bu çok fazla şahit olmadığımız bir durum. Siyah-Beyazlılar, mental açıdan da önemli bir sınav verecek. Takımın iki kilit oyuncusu Josef ve Pjanic'e bugün çok iş düşecek. Josef'in savunmayla iletişimi her zamankinden daha kuvvetli olmak zorunda. Pjanic ise hücum desteği olarak şimdiye kadar yaptıklarının da üzerine çıkmalı...

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