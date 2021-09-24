Barcelona’nın minik yıldızı Emre Demir’in müthiş hikayesi

Kayserisporlu yöneticiler yetenekleriyle tüm Mersin'de ses getiren ve 'minik Messi' lakabını alan Emre'yi transfer etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seyyar satıcılık yapan ve maddi durumu oldukça kötü olan genç yıldızın babası, dayalı döşeli bir ev ve iş karşılığında ikna edildi.