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    • 24.09.2021 12:46
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    Barcelona’nın minik yıldızı Emre Demir’in müthiş hikayesi

    Barcelona’nın 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor formasını giyen Emre Demir’i transfer etmesi büyük ses getirdi. 17 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Katalan ekibinin B takımında oynamaya başlayacak. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    Emre Demir’in müthiş hikayesi

    Henüz 15 yaşındayken Süper Lig'de forma giyen ve attığı golle tarihe geçen Emre Demir'in hikayesi herkese ilham verecek cinsten. Genç yıldız henüz 8 yaşında Mersin'de amatör küme takımı Kuvayi Milliyespor'da forma giyerken Kayserispor'un ilgisini çekti.

    Kayserisporlu yöneticiler yetenekleriyle tüm Mersin'de ses getiren ve 'minik Messi' lakabını alan Emre'yi transfer etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seyyar satıcılık yapan ve maddi durumu oldukça kötü olan genç yıldızın babası, dayalı döşeli bir ev ve iş karşılığında ikna edildi.

    8 yaşında Kayseri'nin yolunu tutan Emre Demir yetenekleriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Barcelona ilk olarak tam 4 yıl önce genç yıldızı mercek altına başladı. Emre henüz 13 yaşındayken, Katalan kulübünden aldığı davet üzerine İspanya'nın yolunu tuttu.

        Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapı merkezi La Masia'da 14 gün idmanlara çıkan Emre Demir performansıyla büyük beğeni topladı. 4 yıldır genç yıldızın gelişimini çok yakından takip eden Barcelona ilk olarak geçtiğimiz sezon sonunda Kayserispor ile temasa geçti. Yapılan pazarlıkların ardından resmi anlaşma sağlandı ve transfer açıklandı.

        Emre Demir önümüzdeki sezondan itibaren, idolü olan Lionel Messi'nin efsaneleştiği Barcelona'da forma giymeye başlayacak.

        Barcelona'dan yapılan paylaşımda transferin detayları açıklandı.

        Yapılan açıklama şöyle:

            "Barcelona Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi."

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