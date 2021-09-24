Barcelona’nın minik yıldızı Emre Demir’in müthiş hikayesi

Henüz 15 yaşındayken Süper Lig'de forma giyen ve attığı golle tarihe geçen Emre Demir'in hikayesi herkese ilham verecek cinsten. Genç yıldız henüz 8 yaşında Mersin'de amatör küme takımı Kuvayi Milliyespor'da forma giyerken Kayserispor'un ilgisini çekti.
Kayserisporlu yöneticiler yetenekleriyle tüm Mersin'de ses getiren ve 'minik Messi' lakabını alan Emre'yi transfer etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seyyar satıcılık yapan ve maddi durumu oldukça kötü olan genç yıldızın babası, dayalı döşeli bir ev ve iş karşılığında ikna edildi.
8 yaşında Kayseri'nin yolunu tutan Emre Demir yetenekleriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Barcelona ilk olarak tam 4 yıl önce genç yıldızı mercek altına başladı. Emre henüz 13 yaşındayken, Katalan kulübünden aldığı davet üzerine İspanya'nın yolunu tuttu.