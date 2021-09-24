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    • 24.09.2021 19:13
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    Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz

    Altay - Beşiktaş | CANLI

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    beINSPORTS'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ALTAY - BEŞİKTAŞ | CANLI

    MUHTEMEL 11'LER
    ALTAY:     Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Poko, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba

    BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan

    BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR
    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkan siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arıyor.

    Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

        TAKIMLARIN PUANLARI
        Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

        BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
        Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.
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        Altay - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Altay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
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