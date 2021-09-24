Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
beINSPORTS'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ALTAY - BEŞİKTAŞ | CANLI
MUHTEMEL 11'LER
ALTAY: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Poko, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan
BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkan siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arıyor.
Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.