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    Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira, Giresun maçı sonrası konuştu: Muhteşem bir ruh var

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca şunları kaydetti: Yoğun maç trafiği sonrası zor bir 90 dakikaydı. Takımımın sahadaki öz verisi ve mücadelesi beni mutlu etti.

    Muhteşem bir ruh var

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca şunları kaydetti: Yoğun maç trafiği sonrası zor bir 90 dakikaydı. Takımımın sahadaki öz verisi ve mücadelesi beni mutlu etti.

    TAKIM OLARAK HER ŞEYİ YAPTIK
    "Beni memnun eden şey takımımın ruhuydu. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık. Eksiklerin katılmasıyla daha iyi olacağız"

    ÖZ GÜVENİMİZ ARTACAK
    "Rakibimiz golü attıktan sonra içgüdüsel olarak geri çekildik. Son 2 maçtan sonra özgüven biraz etkilendi ve bunun artması az biraz zaman alacak."

    TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
    "Taraftarın desteği çok önemli, bize enerji veriyorlar. O yüzden rakipler için burada oynamak çok zor. Aldığımız bu galibiyet de taraftarlarımıza armağan olsun"

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    Haberler Spor Fenerbahçe’nin hocası Vitor Pereira, Giresun maçı sonrası konuştu: Muhteşem bir ruh var
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