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    • 24.09.2021 12:40
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    Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluğun habercisi

    Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken; ortaya çıkan bir istatistik "şampiyonluğun habercisi" olarak yorumlandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Dikkat çeken istatistik! Şampiyonluğun habercisi
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    Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Giresunspor'u mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira'nın elde ettiği istatistik şampiyonluk işareti olarak yorumlandı.

    Kanarya ile Kadıköy'de 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen Portekizli teknik adam, Süper Lig tarihinde Sarı-Lacivertli ekiple bunu başaran 3. yabancı teknik adam oldu. Diğer iki isim ise Fenerbahçe'nin efsaneleri Veselinovic ve Didi.

    Aynı istatistikleri elde eden Todor Veselinovic, Fenerbahçe ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilyalı efsane hoca Didi de Sarı-Lacivertlilerle iki kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

        Fenerbahçe'deki ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira'nın da adını bu listeye yazdırması şampiyonluk işareti olarak yorumlandı.

        Portekizli teknik adam bu sezon evinde oynadığı maçlarda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak Karadeniz ekibi Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi bildi.

        Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde ligi ikinci sırada tamamladı. Kanarya, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın ardından 74 puanla ikinci olmuştu.

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