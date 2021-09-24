Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Giresunspor'u mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira'nın elde ettiği istatistik şampiyonluk işareti olarak yorumlandı.
Kanarya ile Kadıköy'de 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen Portekizli teknik adam, Süper Lig tarihinde Sarı-Lacivertli ekiple bunu başaran 3. yabancı teknik adam oldu. Diğer iki isim ise Fenerbahçe'nin efsaneleri Veselinovic ve Didi.
Aynı istatistikleri elde eden Todor Veselinovic, Fenerbahçe ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilyalı efsane hoca Didi de Sarı-Lacivertlilerle iki kez mutlu sona ulaşmayı başardı.