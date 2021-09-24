Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluğun habercisi

Kanarya ile Kadıköy'de 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen Portekizli teknik adam, Süper Lig tarihinde Sarı-Lacivertli ekiple bunu başaran 3. yabancı teknik adam oldu. Diğer iki isim ise Fenerbahçe'nin efsaneleri Veselinovic ve Didi.