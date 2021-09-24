Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı skor takip ekranı

Beşiktaş, bugün meydana getirilen maçta Altay ile karşı karşıya gelecek. 10 kişilik eksiği bulunan Siyah Beyazlı takım, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay'a konuk olacak. Süper Lig'de liderliğini sakınan Beşiktaş, eksiklere rağmen bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı skor takip ekranı!
ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan