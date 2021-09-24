Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.09.2021 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 13:59
    ABONE OL

    Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı skor takip ekranı

    Süper Lig'de maç heyecanı sürüyor. Beşiktaş, bugün yapılan maçta Altay ile karşı karşıya gelecek. 10 kişilik eksiği bulunan Siyah Beyazlı takım, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay'a konuk olacak. Süper Lig'de liderliğini koruyan Beşiktaş, eksiklere rağmen bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı skor takip ekranı!

    takvim.com.tr
    Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

    Beşiktaş, bugün meydana getirilen maçta Altay ile karşı karşıya gelecek. 10 kişilik eksiği bulunan Siyah Beyazlı takım, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay'a konuk olacak. Süper Lig'de liderliğini sakınan Beşiktaş, eksiklere rağmen bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı skor takip ekranı!

    ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Altay: Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Zeki, Thaciano, Thiam, Erhan, Bamba

    Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Rıdvan, Josef, Can, Gökhan, Pjanic, Oğuzhan, Güven, Kenan



        ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Süper Lig'in 7. haftasında (24 Eylül) saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakem olacak.

        İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

        İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.

        BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

        Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu. 1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı. Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.

        BEŞİKTAŞ REVİRE DÖNDÜ!

        Beşiktaş'ta eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Montero ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier ise kart cezası sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yurtlar üzerinden provokasyon yapanlara Bakan’dan sert cevap
        Haberler Spor Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı skor takip ekranı
            SON DAKİKA