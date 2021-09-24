Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı skor takip ekranı





ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 7. haftasında (24 Eylül) saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakem olacak.

İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.