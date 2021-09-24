Galatasaray'da isyan ettiren istatistik: 46 korner 0 gol!



EN KÖTÜ 3 TAKIM ARASINDA

Galatasaray 6 haftada tam 46 korner kullanırken rakip ağları hiç sarsamadı. Sarı-Kırmızılılar 34 başarısız korner kullanarak bu alanda ligin en kötü takımı olurken, 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında yer aldı.