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    • Spor
    • 24.09.2021 12:04
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    • 24.09.2021 12:04
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    Galatasaray'da isyan ettiren istatistik: 46 korner 0 gol!

    Süper Lig'de 6 haftada zirvenin 6 puan gerisinde kalan Galatasaray rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Galatasaray 6 haftada tam 46 korner kullanırken rakip ağları hiç sarsamadı. Sarı-Kırmızılılar 34 başarısız korner kullanarak bu alanda ligin en kötü takımı olurken, 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında yer aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom’da isyan ettiren istatistik

    6 haftada zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray takım olarak birçok istatistikte rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Ancak bir istatistik var ki, taraftarları isyan noktasına getirmiş durumda.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda Sarı-Kırmızılılar'ın ligin en kötü duran top kullanan takımı olduğu sıkça belirtiliyor. Geride kalan 6 haftada ortaya çıkar rakamlar, bu yorumların gerçekliğini ortaya koyuyor.


    EN KÖTÜ 3 TAKIM ARASINDA
    Galatasaray 6 haftada tam 46 korner kullanırken rakip ağları hiç sarsamadı. Sarı-Kırmızılılar 34 başarısız korner kullanarak bu alanda ligin en kötü takımı olurken, 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında yer aldı.

        O İSTATİSTİK LİGDE 10. SIRADA
        Galatasaray'ın bu kötü istatistiğinin yanı sıra hava toplarındaki etkisizliği de dikkat çekiyor. Fatih Terim'in ekibi maç başına 13.7 hava topu kazanarak ligde 10. sırada yer alabildi.


        DURAN TOPTAN SADECE 1 GOL
        Sarı-Kırmızılılar bu sezon ligde duran toptan sadece 1 gol bulabildi. Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor maçının son dakikasında Luyindama'nın kafa vuruşuyla 3 puana uzanmıştı.


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