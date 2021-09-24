Galatasaray'da isyan ettiren istatistik: 46 korner 0 gol!

6 haftada zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray takım olarak birçok istatistikte rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Ancak bir istatistik var ki, taraftarları isyan noktasına getirmiş durumda.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda Sarı-Kırmızılılar'ın ligin en kötü duran top kullanan takımı olduğu sıkça belirtiliyor. Geride kalan 6 haftada ortaya çıkar rakamlar, bu yorumların gerçekliğini ortaya koyuyor.
EN KÖTÜ 3 TAKIM ARASINDA
Galatasaray 6 haftada tam 46 korner kullanırken rakip ağları hiç sarsamadı. Sarı-Kırmızılılar 34 başarısız korner kullanarak bu alanda ligin en kötü takımı olurken, 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında yer aldı.