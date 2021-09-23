SON DAKİKA! Beşiktaş'tan KAP'a transfer açıklaması! Rosier'in bonservisi alındı

Beşiktaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisinin 4,8 milyon euro karşılığında alındığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.