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    • Spor
    • 23.09.2021 19:27
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    • 23.09.2021 19:49
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    Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim hedefte: Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Halil Dervişoğlu...

    Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray şok yaşıyor. Yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray’ın tam 53 milyon Euro’luk (530 milyon lira) yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim’e yönelik ağır eleştiriler yapıyor. İşte detaylar ve transferlerin detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    530 milyonluk büyük hüsran!

    Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybederek son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sezon başında çok büyük bir değişim operasyonu başlatan Sarı-Kırmızılılar tam 11 transfere imza attı.

    TABLO AĞIRLAŞTI
    Yönetim bu transferler için 25.4 milyon Euro bonservis yükümlülüğünün altına girildi. Gelen isimlerin toplam maaş yükümlülükleri de hesaba katıldığında tablo giderek ağır bir hal aldı.

    Yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray'ın tam 53 milyon Euro'luk (530 milyon lira) yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Ancak buna rağmen Fatih Terim'in ekibi 6 maçta 8 puan toplayabildi ve henüz ligin başında zirve yarışının gerisinde kaldı.

    Gelen isimlerin arasında en büyük maliyet Alexandre Cicaldau'ya ait. Rumen futbolcunun maaş ve 5 yıllık bonservis bedeli 9 milyon 750 bin Euro yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor.

    İşte bu sezon yapılan transferler ve Galatasaray'a toplam maliyetleri:

        ALEXANDRU CİCALDAU
        Bonservis: 6.5 milyon Euro
        Maaş: 650 bin Euro
        Sözleşme: 5 yıl
        Toplam maliyet: 9 milyon 750 bin Euro

        OLİMPİU MORUTAN
        Bonservis: 3.5 milyon Euro
        Maaş: 630 bin Euro
        Sözleşme: 5 yıl
        Toplam maliyet: 6 milyon 650 bin Euro

        PATRİCK VAN AANHOLT
        Bonservis: Yok
        Maaş: 1.9 milyon Euro
        Sözleşme: 3 yıl
        Toplam maliyet: 5 milyon 700 bin Euro

            SACHA BOEY
            Bonservis: 1.2 milyon Euro
            Maaş: 480 bin Euro
            Sözleşme: 5 yıl
            Toplam maliyet: 3 milyon 600 bin Euro

            VİCTOR NELSSON
            Bonservis: 7 milyon Euro
            Maaş: 800 bin Euro
            Sözleşme: 5 yıl
            Toplam maliyet: 11 milyon Euro

            BERKAN KUTLU
            Bonservis: 4 milyon Euro
            Maaş: 700 bin Euro
            Sözleşme: 5 yıl
            Toplam maliyet: 7 milyon 500 bin Euro

                GUSTAVO ASSUNÇAO
                Kira bedeli: 100 bin Euro
                Maaş: 450 bin Euro
                Sözleşme: 1 yıl
                Toplam maliyet: 550 bin Euro

                HALİL DERVİŞOĞLU
                Kira bedeli: 1 milyon Euro
                Maaş: 850 bin Euro
                Sözleşme: 1 yıl
                Toplam maliyet: 1 milyon 850 bin Euro

                BARIŞ ALPER YILMAZ
                Bonservis: 2.1 milyon Euro
                Maaş: 280 bin Euro
                Sözleşme: 5 yıl
                Toplam maliyet: 3 milyon 500 bin Euro

                AYTAÇ KARA
                Bonservis: Yok
                Maaş: 600 bin Euro
                Sözleşme: 3 yıl
                Toplam maliyet: 1.8 milyon Euro

                ALPASLAN ÖZTÜRK
                Bonservis: Yok
                Maaş: 500 bin Euro
                Sözleşme: 3 yıl
                Toplam maliyet: 1.5 milyon Euro
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