Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim hedefte: Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Halil Dervişoğlu...

Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybederek son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. Sezon başında çok büyük bir değişim operasyonu başlatan Sarı-Kırmızılılar tam 11 transfere imza attı.
TABLO AĞIRLAŞTI
Yönetim bu transferler için 25.4 milyon Euro bonservis yükümlülüğünün altına girildi. Gelen isimlerin toplam maaş yükümlülükleri de hesaba katıldığında tablo giderek ağır bir hal aldı.
Yapılan 11 transferin sözleşme süresince alacağı maaşlar ile bonservis ve kira bedelleri üst üste konduğunda Galatasaray'ın tam 53 milyon Euro'luk (530 milyon lira) yükün aldığı girdiği ortaya çıktı. Ancak buna rağmen Fatih Terim'in ekibi 6 maçta 8 puan toplayabildi ve henüz ligin başında zirve yarışının gerisinde kaldı.
Gelen isimlerin arasında en büyük maliyet Alexandre Cicaldau'ya ait. Rumen futbolcunun maaş ve 5 yıllık bonservis bedeli 9 milyon 750 bin Euro yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor.
İşte bu sezon yapılan transferler ve Galatasaray'a toplam maliyetleri: