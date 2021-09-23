Galatasaray'da 530 milyonluk büyük hüsran! Fatih Terim hedefte: Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Halil Dervişoğlu...

Gelen isimlerin arasında en büyük maliyet Alexandre Cicaldau'ya ait. Rumen futbolcunun maaş ve 5 yıllık bonservis bedeli 9 milyon 750 bin Euro yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından sosyal medyada isyan bayrağını açmış durumda. Taraftarlar özellikle Fatih Terim'e yönelik ağır eleştiriler yapıyor.

İşte bu sezon yapılan transferler ve Galatasaray'a toplam maliyetleri: