Kayseri'den İspanya'ya! Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu! Büyük övgü...

Açıklamada, Kayserispor Kulübünün paylaşımına da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi."

BARCELONA'DAN ÖVGÜ

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kayserispor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti.

Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.