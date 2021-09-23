Kayseri'den İspanya'ya! Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu! Büyük övgü...

Kayserispor'un genç futbolcusu 7 yaşındaki Emre Demir İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.
"TÜRKİYE'MİZE, BARCELONA'YA HAYIRLI OLSUN"
Gözbaşı, sosyal medya hesabından, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserispor'umuzun göz bebeği Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiye'mize, Barcelona'ya hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.
Emre Demir'in transferi, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından da "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." paylaşımıyla duyuruldu.
SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON AVRO
Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.