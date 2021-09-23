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    • 23.09.2021 20:16
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    Kayseri'den İspanya'ya! Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu! Büyük övgü...

    Son dakika spor haberleri... Kayserispor'un genç futbolcusu 7 yaşındaki Emre Demir İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Emre Demir'in transferi, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından da "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." paylaşımıyla duyuruldu. Barcelona Kulübü, Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

    Emre Demir, Barcelona’ya transfer oldu!

    Kayserispor'un genç futbolcusu 7 yaşındaki Emre Demir İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu.

    Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

    "TÜRKİYE'MİZE, BARCELONA'YA HAYIRLI OLSUN"
    Gözbaşı, sosyal medya hesabından, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserispor'umuzun göz bebeği Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiye'mize, Barcelona'ya hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

    Emre Demir'in transferi, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından da "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." paylaşımıyla duyuruldu.

    SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON AVRO
    Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, Kayserispor Kulübünün paylaşımına da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi."

        BARCELONA'DAN ÖVGÜ
        İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kayserispor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Emre Demir'in önünde "parlak bir gelecek" olduğunu kaydetti.

        Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.

        Emre'nin oyun kurucu özelliğinin yanı sıra gerektiğinde defansa da yardımcı olduğu, hücum pozisyonlarının son metrelerinde ise tekniğini iyi kullandığını vurgulayan Katalan kulübü, gelecek sezon kadrosuna katacağı Türk futbolcuyu kendisini geliştirmeye devam etmesi için ilk aşamada Barcelona B (3. ligde mücadele ediyor) takımında oynatacağını açıkladı.

        İSPANYON BASINININ GÜNDEMİNDE
        Diğer yandan İspanyol spor basını da Barcelona'nın 2027 haziran ayına kadar anlaştığı Emre Demir'i transfer etmesini internet sitelerinde geniş şekilde verdi.

        El Mundo Deportivo, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'ya gelerek rüyasını gerçekleştiren Emre'nin 14 sırt numarası ve rüzgarda savrulan yarım saç modeli ile efsanevi futbolcu Johan Cruyff'un stilini hatırlattığını" yazdı.

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