Bülent Uygun ile yollar ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM

Türkiye Erhan Çelenk'i alkışlıyor. Rize maçında gole giderken rakip futbolcu Baiano'nun sakatlığı görüp topu taça atan Altaylı futbolcu duygularını As Spor'a anlattı. Erhan, "Bir an bile bile tereddüt etmedim. Bir daha olsun, yine aynısını yaparım" dedi. Öte yandan TFF yıldız futbolcu için tebrik mesajı yayınladı. Açıklamada, "Erhan Çelenk'i Altay'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. Altay kulübü ise sosyal medya paylaşımında, "Gol şansın varken, sakatlanan rakip futbolcunun tedavisi için topu taca atıyorsan eğer, sen Büyük Altaylısın" dedi.