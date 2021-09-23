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    Bülent Uygun ile yollar ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Bülent Uygun ile yolların ayrılıdğı açıklandı. Rize, 6 maçta aldığı 1 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

    Uygun’la yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Bülent Uygun ile yolların ayrılıdğı açıklandı. Rize, 6 maçta aldığı 1 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

    ALANYA-KASIMPAŞA
    Süper Lig'de bugün Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Giresunspor maçlarının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de Alanyaspor ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

    ZORLU MAÇTA GOL YOK
    Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında iki Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Covid önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan zorlu maç 0-0 bitti.

        HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM
        Türkiye         Erhan Çelenk'i alkışlıyor. Rize maçında gole giderken rakip futbolcu Baiano'nun sakatlığı görüp topu taça atan Altaylı futbolcu duygularını As Spor'a anlattı. Erhan, "Bir an bile bile tereddüt etmedim. Bir daha olsun, yine aynısını yaparım" dedi. Öte yandan TFF yıldız futbolcu için tebrik mesajı yayınladı. Açıklamada, "Erhan Çelenk'i Altay'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. Altay kulübü ise sosyal medya paylaşımında, "Gol şansın varken, sakatlanan rakip futbolcunun tedavisi için topu taca atıyorsan eğer, sen Büyük Altaylısın" dedi.

        FENER YENİ SERİ PEŞİNDE
        Ligdeki son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe bu akşam evinde sonuncu sıradaki Giresunspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'deki maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kanarya'nın hedefi 3 puanı alıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak.

        ZAJC VE S.DURSUN SEVİNDİRDİ
        F.Bahçe'de Giresun maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşattı. Sakatlıklarını atlatan Zajc ve Serdar Dursun idmana çıktı. İki futbolcu da bugün forma giyebilecek.

            VERSTAPPEN&GASLY İLE YARIŞ HEYECANI
            Formula             1'de Max Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye'deki rakiplerini bekliyor. Motor sporları severler Türkiye'nin en iyi Formula 1 pilotu olmak için önce yarışmak istedikleri pilotu seçecek, ardından Red Bull Racers oyununu oynayarak birbirlerine meydan okuyacak.

            HAKKARİGÜCÜ'NE BÜYÜK DESTEK!
            İşbir             Yatak kadınların sporda temsil edilmesini desteklemek adına Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması geçtiğimiz günlerde imzalandı.

            HATAYSPOR'A YAN BAKILMIYOR
            Son haftalarda çok önemli bir çıkış yakalayan Hatayspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Puanını 13'e çıkaran Bordo- Beyazlılar ligde 2. sıraya tırmandı. 35. dakikada sahneye çıkan Mame Diouf takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu 78. dakikada yine golünü attı ve Hatayspor maçı 2-0 kazandı.

                ANTEP TARİHİ GOLLE KAZANDI
                Gaziantep                 FK, Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golün 9. saniyede Muhammet Demir kaydetti. Muhammet'in bu golü aynı zamanda Süper Lig tarihinin en erken golünü atarak tarihe geçti. Gaziantep FK, Başakşehir galibiyetiyle ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Turuncu-Lacivertliler ise ligdeki 6. maçında 5. kez mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

                13 FUTBOLCU KALDI!
                Beşiktaş'ta                 sakatlık kervanına son olarak Ghezzal ve Batshuayi de eklendi... Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve kart cezalısı Rosier, Siyah-Beyazlıları, Altay önünde yalnız bırakacak... Atiba ve Welinton'un da MR'ı çekildi. Onların da Altay deplasmanında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu durumda Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi oynayacak durumda 13 futbolcu kaldı. Bunlardan 2'si kaleci, 3'ü ise sol bek pozisyonunda oynuyor.

                SURİNAM SALDI
                Surinam Cumhuriyeti'nin başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk (61), takımıyla sahaya çıktı. 54 dakika oynadı. Yerini oğluna bıraktı. Sahadan 6-0 yenik ayrıldı.

                R.VALLECANO'DA FALCAO RÜZGARI!
                İspanya                'da Falcao fırtınası esiyor. Vallecano formasını giyen Kolombiyalı yıldız, A.Bilbao deplasmanında takımını 90'da galibiyete taşıdı. Kolombiyalı yıldız 2 haftada 2 gole ulaştı.
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                Haberler Spor Bülent Uygun ile yollar ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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