Bülent Uygun ile yollar ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Bülent Uygun ile yolların ayrılıdğı açıklandı. Rize, 6 maçta aldığı 1 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
ALANYA-KASIMPAŞA
Süper Lig'de bugün Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Giresunspor maçlarının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de Alanyaspor ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.
ZORLU MAÇTA GOL YOK
Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında iki Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Covid önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan zorlu maç 0-0 bitti.