Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?





Siyah beyazlılar, iyi başladığı mücadelede 20. dakikada Montero'nun atıığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golün ardından 40. dakikada Josef ile 2-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Kartal, ikinci yarıda 53 dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda 3-0'u bularak rahatladı.

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demirspor, 60. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.

Adana temsilcisi 79. dakikada oyuna sonradan giren Mario Balotelli ile farkı 1'e indirdi.

Bu gol sonrası Adana Demirspor, 90+7. dakikada Mario Balotelli ile golü buldu ve maç 3-3 sona erdi.



MONTERO'NUN İLK GOL SEVİNCİ

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.



BALOTELLI GOLÜ ATTI BEŞİKTAŞ YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU



Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2'ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.