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    • 21.09.2021 23:44
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    • 21.09.2021 23:44
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    Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Beşiktaş Altay maçı hakkında aramalar hız kazandı. Beşiktaş, Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın yayın tarihi ve saati taraftarlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Beşiktaş, Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın yayın tarihi ve saati taraftarlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!

    BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.

    Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.

    BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR İLE 3-3 BERABERE KALDI

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

    Beşiktaş maça, Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı. Adana Demirspor ise Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh ve Assombalonga 11'iyle sahada yer aldı.



        Siyah beyazlılar, iyi başladığı mücadelede 20. dakikada Montero'nun atıığı golle 1-0 öne geçti.

        Beşiktaş, bu golün ardından 40. dakikada Josef ile 2-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

        Kartal, ikinci yarıda 53 dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda 3-0'u bularak rahatladı.

        Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demirspor, 60. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.

        Adana temsilcisi 79. dakikada oyuna sonradan giren Mario Balotelli ile farkı 1'e indirdi.

        Bu gol sonrası Adana Demirspor, 90+7. dakikada Mario Balotelli ile golü buldu ve maç 3-3 sona erdi.

        MONTERO'NUN İLK GOL SEVİNCİ
        Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

        BALOTELLI GOLÜ ATTI BEŞİKTAŞ YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU

        Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2'ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.



        MAÇ SONUNDA ARBEDE

        Adana Demirspor'un 90+6'ncı dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından saha içerisinde arbede yaşandı. Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken, tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu.

        BEŞİKTAŞ İÇ SAHADAKİ İLK GOLLERİNİ YEDİ

        Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçıyla birlikte iç sahadaki ilk gollerini yedi. 6'ncı haftalar itibariyle iç sahadaki 4'üncü maçını oynayan Beşiktaş, ilk 3 maçını gol yemeden kazanmayı başarmıştı. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0, Yeni Malatyaspor'u da 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Adana Demirspor'da Vargas, serbest vuruştan takımına kazandırdığı sayıyla, siyah-beyazlı ekibe Vodafone Park'ta ilk golünü yedirdi. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki ilk puan kaybını da Adana Demirspor karşısında yaşadı.
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        Haberler Spor Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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