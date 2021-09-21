Beşiktaş, Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın yayın tarihi ve saati taraftarlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!
BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.
Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR İLE 3-3 BERABERE KALDI
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş maça, Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı. Adana Demirspor ise Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh ve Assombalonga 11'iyle sahada yer aldı.