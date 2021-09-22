Luis Scola 41’de bıraktı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi. Scola Arjantin ile 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.

ALONSO DİZ ÇÖKMEYECEK!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Marcos Alonso, eski gücünü yitirdiğini düşündüğü ırkçılığa karşı maç öncesi diz çökme eylemi yerine farklı bir protesto yöntemi kullanacağını söyledi.

MESSİ'YE SAKATLIK ŞOKU

34 yaşındaki Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de ka rşılaşacakları Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Messi'nin sol dizinden sakatlandığı açıklandı..

DORUKHAN ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, iyileşip forma giydiği ilk karşılaşmada sakatlanarak tekrar şanssızlık yaşadı. Dorukhan'ın Konyaspor ve Alanya maçlarında oynayamayacağı açıklandı.

DJANİNY KONYA MAÇINDA KADRODA

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki lig karşılaşmasında forma giyemeyen Djaniny Semedo, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya birlikte geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından maça yedek kulübesinde başlatılması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

BİODERMA VE TVF'DEN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Toplumsal sorumluluk yaklaşımı ile çalışmalarını sürdüren Bioderma, Türkiye Voleybol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Filelerin Sultanları ve Filelerin Efeleri, Fransız ünlü Dermokozmetik markası Bioderma'nın 2 yıl sürecek sponsorluğuyla yeni başarılara imza atmak için savaşacak.

RED BULL FLİCK'TE MÜCADELE BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick'te kıyasıya rekabet başladı. Toplamda 5 çevrimiçi ve 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play-off turuna kalacağı bu önemli turnuvada son olarak cat9, Fellina, ZEROZONE 3 takımları üst tura adını yazdırmayı başardı.

MUSTAFA YUMLU'YA PFDK'DAN AĞIR CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Mustafa Yumlu'ya 4 maç men cezası verdi. Yapılan açıklamada Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle tecrübeli yıldıza 4 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 lira para cezası verildiği belirtildi.

VE ASSUNÇAO SAHNEYE ÇIKIYOR

Transferin son gününde kadroya dahil edilen Gustavo Assunçao, Sarı- Kırmızılı formayla ilk maçına bu akşam çıkacak. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a götürülmeyen Brezilyalı futbolcu, Alanyaspor maçında ise süre alamamıştı. Assunçao'nun Taylan ile birlikte orta alanın ortasında görev yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SERDAR MÜJDESİ

Fenerbahçe, dün yaptığı antenmanla yarın evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekipte ligin 1. haftasında sakatlanan ve köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun uzun bir aranın ardından dün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Maç ve idman eksiği bulunan Serdar Dursun'un Giresun maçı kadrosuna alınması beklenmiyor.

DÖRT DÖRTLÜK ALTAY

Süper Lig'in flaş ekibi Altay, 6. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Altay'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Björkander ve 73. dakikada Bamba kaydetti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek sayısı ise 90+1'de Bolasie'den geldi. Altay çıkışını sürdürürken Rize ise 1 puanda kalarak ligin dibine demir attı. Maça damga vuran olay ise 13. dakikada yaşandı. Rizesporlu Baiano'nun sakatlığı sırada net bir fırsat yakalamasına rağmen topu dışarı atan Altaylı Erhan, izleyenlerden alkış aldı.

KARAGÜMRÜK ANTALYA İLE YENİŞEMEDİ

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 11'e çıkardı. Antalyaspor ise puanını 5 yaptı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

SİVASSPOR MALATYA'DA SİFTAH YAPTI

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan Sivasspor, 6. haftada ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek aldı. Sivasspor'a Malatya'da 3 puanı getiren tek golü 70. dakikada Goutas kaydetti.

ERMAN KUNTER DE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın eski başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Kunter, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi. Geçtiğimiz günlerde Harun Erdenay da adaylığını açıklamıştı.

BURSA'NIN YENİ HOCASI ÖZCAN BİZATİ OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Diğer karşılaşmada ise Göztepe evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Bu maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.