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    Fatih Terim neşteri vuruyor! Berkan, Cicaldau ve Halil Kayseri'de yok

    Geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da kadro değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçının kadrosuna Berkan, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu almayarak herkesi şaşırttı. Tecrübeli hocanın bu 3 futbolcuyu yorgun olduğu için Kayseri'ye götürmediği belirtiliyor. Terim'in ayrıca savunmada da rotasyona giderek Luyindama'nın yanında Alpaslan'a görev vermesi bekleniyor.

    Terim neşteri vuruyor

    Geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da kadro değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçının kadrosuna Berkan, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu almayarak herkesi şaşırttı. Tecrübeli hocanın bu 3 futbolcuyu yorgun olduğu için Kayseri'ye götürmediği belirtiliyor. Terim'in ayrıca savunmada da rotasyona giderek Luyindama'nın yanında Alpaslan'a görev vermesi bekleniyor. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne ise Kayseri kafilesine dahil edildi. Ancak Terim'in ileri uçta Halil'in yerine Mohamed'i oynatacağı ve Senegalli yıldızı kulübede oturtacağı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Fatih Terim neşteri vuruyor! Berkan, Cicaldau ve Halil Kayseri'de yok
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