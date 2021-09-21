Milliler’in yeni hocası Stefan Kuntz ilk hedefini açıkladı: Türkiye bizimle gurur duyacak

Milli Takımımız'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı... Alman teknik adam 3 yıllık imza atarken, Riva'da düzenlenen törende umut dolu mesajlar verdi. İşte Kuntz'un açıklamaları: "İlk söylemek istediğim, Hamit beni ilk aradığında hissettiğim gururdur. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl gerçekten inanılmazdı. Bugün bile hayatımda bir yerde hata yaptım mı diye düşündüğümde, 'Türkiye'den erken ayrıldım' derim."

ÖYLE BİR ÖZGÜVENİMİZ VAR Kİ...

"Yönetim kurulunun bana duyduğu bu inanç nedeniyle son derece mutluyum. Türk oyuncularının nasıl bir potansiyeli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu oyunculara biraz organizasyon ve yapı kazandıracağız. Ayrıca öyle bir özgüvenimiz var ki, yeniden Türk Bayrağı'na bakarak zaferimizi kutlayacağız."

ÜLKENİN KARAKTERİNİ ANLAYACAĞIM

"Güç doluyum, pozitif enerji doluyum. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak istiyorum. Desteklediğim, futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri, Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabiliriz."

OYUNCULAR ARASINDA AYRIM OLMAZ

"Oyuncuların hangi ülkede oynadığının önemi yok. Sahaya çıkacak olan oyuncular önemli. Önümüzdeki hafta 3 oyuncuyu izleyeceğim. Geçen hafta Beşiktaş- Borussia Dortmund maçını ve Frankfurt-Fenerbahçe maçını izledim. Ama Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da oynayan oyuncular arasında ayrım yapmıyorum."

BİRLİK BERABERLİK OLUŞTURACAĞIZ

Burada birlik beraberlik oluşturmak istiyoruz. Bol bol seyahat etmem ve oyuncularla bağ kurmam gerekecek. Fakat kulüplerdeki teknik adamların bana yardımcı olması önemli ki, ben en iyi ekibi oluşturayım."

SERGEN'İ KAHKAHALARLA İZLEDİM

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın başındaki eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili konuştu. Alman hoca, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak ilk gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum" diye konuştu. Kuntz ardından gelen bir soru üzerine de, " Sergen Yalçın'a neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen'in disiplinli ve çalışkan bir teknik direktör olduğunu duydum. Kendisi oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur. Birlikte oynadığımızda disiplinin onun öncelik listesinde olduğunu söyleyemem. Belki 2. sıradaydı" yanıtını verdi.

TÜRKÇE KONUŞAN YARDIMCIM OLACAK

Kuntz, "Yanımda ana dili Türkçe olan bir yardımcı olmasını istiyorum. 4-5 isimle ilgili konuşuyoruz. Kısa sürede sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" dedi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefans Kuntz'un imza töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasını "Bugün Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor" diyerek açan Özdemir, "Kuntz, son 5 yılda Avrupa Şampiyonası finali oynadı ve 2 kez kazandı. Ümit Milli Takım'ın en başarılı teknik direktörü olarak bize geldi. İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız. Hiç arzu etmiyoruz ama katılamazsak, dersimizi alacağız" dedi. Kuntz'un eleştirilerle yıptarılmamasını isteyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ne sonuç alırsak alalım, hocamızı ya da oyuncularımızı hedef almayalım. Stefan Kuntz'u yıpratmayalım. Yerli ve yabancı tartışmalarına girmeyelim. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.

SON 5 MAÇIN İZAHI YOK

Milli Takım'dan sorumlu yönetici görevine getirilen Hamit Altıntop, "Son 5 maçın açıklaması yok! Bizim takım hiçbir zaman çaresiz, ruhsuz, donuk olmamıştı! Hepimizin bunda payı var. Şimdi değiştirme zamanı geldi. Bilime ve eğitime çok fazla önem vereceğiz" ifadesini kullandı. Altıntop, "Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü ve sevgisini arttırmak. İnsanları eskisi gibi statlara getirmek ve eski gururu tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuz sadece iyi futbol değil, saha dışındaki duruşumuzla da bu durumu bağdaştırmak" açıklamasını yaptı.