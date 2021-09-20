SON DAKİKA! Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi! İmza töreni düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'in ayrılması sonrası boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz için imza töreni düzenliyor... Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop da katıldı.
Şenol Güneş'in ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, Riva'daki milli takım tesislerinde açıklamalarda bulunuyor. Stefan Kuntz, milli takım tarihindeki 20. yabancı teknik direktör oldu. Son olarak Mircea Lucescu, 2017'de başladığı milli takım teknik direktörlüğü görevini 2019'a kadar yürütmüştü.
HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDİYORUM!
TFF Milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, söze ilk başlayan isim oldu. Hamit Altıntop, yeni bir döneme başladıklarını belirterek Şenol Güneş'e teşekkür etti. Altıntop, "Şenol Güneş ve Selim Soydan'a teşekkür ediyorum. Şenol Hoca'ya hayatında başarılar diliyorum. Sorumluluğumun farkındayım, tecrübemle bu görevi yürüteceğimden eminim. Başkanımızın önderliğinde yönetimle birlikte yeni bir hoca kararı aldık. Sayın Stefan Kuntz, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle birlikte modern, genç, taktiksel olarak en üst seviyede oynayacak bir yapıya geçmek istiyoruz.
Birikimimle saha dışında kendisini destekleyeceğim, kendisi de saha içinde elinden geldiğince en iyisini yapacak. Kuntz, Almanya U21'de beş başarılı sezon geçirdi. A takımı hak etti. Almanya'da bu şansı bulamadı. Biz kendisine inanıyoruz." dedi.
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: KUNTZ'U YERLİ YABANCI TARTIŞMALARINA ÇEKMEYELİM!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de basın toplantısında herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ederken, Kuntz ile uzun süre birlikte çalışmak istediklerini belirtti. Özdemir, "Kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşananlar üzerine Şenol Güneş ile görüştük. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ve daha sonra Kuntz isminde karar kıldık. Başka bir milli takımımız yok. 20 sene sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Herkesi milli takımın etrafında birleşmeye davet ediyorum.
Lütfen Stefan Kuntz'u yerli yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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