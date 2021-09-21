Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.09.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2021 09:19
    ABONE OL

    Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?

    Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Taraftarlar Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL? Beşiktaş-Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Adana Demirspor mücadelesi nasıl canlı izlenir? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?

    Süper Lig'de 6. haftada Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlı takım Antalyaspor deplasmanında maçı 2-0'dan 3-2'a çevirerek rakiplerine gözdağı verdi. Büyük mücadele için bekleyiş sürerken 10 oyuncusunun sakatlandığı Beşiktaş'ta Welinton ve Rosier'in durumu umut verse de, Teixaira, N'Koudou, Umut Meraş, Mehmet Topal, Necip Uysal, Domogaj Vida'nın bu maçta forma giymeyeceği düşünülüyor. Peki Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Adana Demirspor mücadelesi nasıl canlı izlenir? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?

    BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması 21 Eylül Salı günü akşam saat 20:00'de başlayacak. Maç Vodafone Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER!

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

    Sakat: Vida, Umut Meraş, N'Koudou, Necip, Mehmet Topal, Alex Teixeira, / Gökhan İnler, Belhanda, Akintola

    BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    BİLETLER SATIŞA ÇIKTI! BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Bilet Fiyatları

    1. Kategori 330TL

    2. Kategori 300TL

    3. Kategori 260TL

    4. Kategori 250TL

    5. Kategori 215TL

        6. Kategori 195TL

        7. Kategori 140TL

        8. Kategori 130TL

        VIP 100: 850TL

        VIP 101 – 126: 750TL

        1903 A-E: 950TL

        1903 B-D: 1050TL

        1903 C: 1100TL

        BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN SON DURUMU NASIL?

        Welinton Borussia Dortmund maçında aldığı darbeyle sakatlandı. Adana Demir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. N'Koudou Yeni Malatya maçında ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlandı ve Antalya'da forma giyemedi. Adana Demir ve Altay maçlarında da yok. Alex Teixeira adalesindeki eski sakatlığı nüksetti. 2-3 maç sonra sahalara dönecek. Umut Meraş A Milli Takım idmanında sakatlandı. Adana Demir maçına yetişme şansı var.

        Necip Uysal, Antalya'da sakatlandı, diz eklem kapsülünde, iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edildi. 3-4 hafta yok. Mehmet Topal Antalya'da aşırı zorlanma nedeniyle sakatlandı. Uyluk iç adalesinde kanama ve kısmi yırtık belirlendi. 4-5 hafta yok. Domagoj Vida Malatya maçında ayak tabanında zedelenme oldu. 2-3 haftaya ihtiyacı var, yakında bireysel çalışmalara başlayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte kira zammının 10 nedeni!
        Haberler Spor Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?
            SON DAKİKA