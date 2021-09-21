Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?

Süper Lig'de 6. haftada Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlı takım Antalyaspor deplasmanında maçı 2-0'dan 3-2'a çevirerek rakiplerine gözdağı verdi. Büyük mücadele için bekleyiş sürerken 10 oyuncusunun sakatlandığı Beşiktaş'ta Welinton ve Rosier'in durumu umut verse de, Teixaira, N'Koudou, Umut Meraş, Mehmet Topal, Necip Uysal, Domogaj Vida'nın bu maçta forma giymeyeceği düşünülüyor. Peki Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Adana Demirspor mücadelesi nasıl canlı izlenir? Beşiktaş-Adana Demirspor maç bileti ne kadar, kaç TL?

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması 21 Eylül Salı günü akşam saat 20:00'de başlayacak. Maç Vodafone Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.