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    Korkutan tablo

    Yeni transferler Berisha, Max Meyer, Miguel Crespo, Diego Rossi, Burak Kapacak henüz ciddi bir katkı yapamazken alkış toplayan tek transfer mKi Min Jae oldu. Büyük umutlarla transfer edildiler, yüzleri güldüremediler.

    Korkutan tablo

    Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı. 90 dakika boyunca Başakşehir kalesinde pozisyon bulmakta çok zorlanan Sarı-Lacivertililer'de özellilkle yeni transferler tartışma konusu oldu. Sezon başında büyük ümitlerle takıma dahil edilen isimlerden biri olan Mergim Berisha şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

    DİEGO ROSSİ'DEN KATKI YOK...
    Sivasspor ve Başakşehir maçında 121, Frankfurt karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kalan Alman forvet golle buluşamazken, etkisiz futboluyla dikkatleri çekti.Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Uruguaylı henüz gol ve assit katkısı yapamadı.

    ALKIŞLAR KİM MİN JAE'YE...
    Max Meyer de etkili olamazken Burak Kapacak ve Miguel Crespo henüz forma şansı bulamadı. A Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun da ligde sadece 24 dakika süre alabildi. Fenerbahçe'nin şu ana kadar alkış toplayan tek yeni transferi Kim Min Jae oldu. Performansıyla alkışlandı.

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