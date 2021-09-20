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    • 20.09.2021 14:33
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    Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı! Yeni transferler taraftarı üzdü

    Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe’de skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı. 90 dakika boyunca Başakşehir kalesinde pozisyon bulmakta çok zorlanan Sarı-Lacivertililer’de özellilkle yeni transferler tartışma konusu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Kanarya'da skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı.



    BERGIM BERISHA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
    Sezon başında büyük ümitlerle takıma dahil edilen isimlerden biri olan Bergim Berisha şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Sivasspor ve Başakşehir maçında 121, Frankfurt karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kalan Alman forvet golle buluşamazken, etkisiz futboluyla dikkatleri çekti.



    ROSSI KÖTÜ FUTBOLUYLA TARAFTARLARI ÜZDÜ
    Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Sivasspor ve Başakşehir önünde 134, Frankfurt deplasmanında ise 90 dakika forma giyen Uruguaylı yıldız takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Rossi kötü performansıyla sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu.

        KİMLİĞİNDEN ÇOK UZAK
        Yeni transferlerden Max Meyer, Sivas ve Başakşehir maçlarında 91 dakika şans bulurken, Frankfurt önünde de 13 dakika oynadı. Ancak Alman yıldız Fenerbahçe'nin aradığı 8 numara kimliğinden çok uzak bir görüntü çizdi.

        SERDAR DURSUN SADECE 24 DAKİKA SÜR ALABİLDİ
        Portekiz'den sürpriz bir şekilde transfer edilen Miguel Crespo ve Bursaspor'dan alınan Burak Kapacak ise şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı. Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun da ligde sadece 24 dakika süre alabildi.


        Pereira göreve gelmeden Alanyaspor'dan transfer edilen Steven Caulker ise Portekizli hocanın raporu nedeniyle önce kadro dışı bırakılmış sonra da Gaziantep'e kiralanmıştı.

        TEK BAŞARILI TRANSFER KIM MIN JAE
        Fenerbahçe'nin şu ana kadar alkış toplayan tek yeni transferi Kim Min Jae oldu. Koreli stoper gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

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