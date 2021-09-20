Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı! Yeni transferler taraftarı üzdü

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Kanarya'da skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı.
BERGIM BERISHA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
Sezon başında büyük ümitlerle takıma dahil edilen isimlerden biri olan Bergim Berisha şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Sivasspor ve Başakşehir maçında 121, Frankfurt karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kalan Alman forvet golle buluşamazken, etkisiz futboluyla dikkatleri çekti.
ROSSI KÖTÜ FUTBOLUYLA TARAFTARLARI ÜZDÜ
Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Sivasspor ve Başakşehir önünde 134, Frankfurt deplasmanında ise 90 dakika forma giyen Uruguaylı yıldız takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Rossi kötü performansıyla sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu.