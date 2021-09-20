Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı! Yeni transferler taraftarı üzdü





ROSSI KÖTÜ FUTBOLUYLA TARAFTARLARI ÜZDÜ

Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Sivasspor ve Başakşehir önünde 134, Frankfurt deplasmanında ise 90 dakika forma giyen Uruguaylı yıldız takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Rossi kötü performansıyla sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu.