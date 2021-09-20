Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi kapıda

Sahasında Alanyaspor'a yenilerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da moraller bozuk. 5. haftanın sonunda lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir Mbaye Diagne krizi de kapıya dayandı.
Sezon öncesi ismi "gönderilecekler" listesinde yer almasına rağmen bir anda takımın banko oyuncusu haline gelen Senegalli yıldız attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Kasımpaşa maçı sonrası tablo bir anda değişti. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının devre arasında oyundan aldığı Diagne'ye bir daha forma vermedi.
Yeni tranfser Halil Dervişoğlu'na formayı kaptıran Diagne önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Senegalli futbolcu sosyal medya üzerinden, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" ifadesini kullanarak üstü kapalı olarak Terim'e tepki gösterdi.