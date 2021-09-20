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    • 20.09.2021 12:31
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    Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi kapıda

    Evinde oynadığı Alanyaspor karşılaşmasını son dakikalarda yediği golle kaybeden Galatasaray'da moral bozukluğunun yanı sıra kadro krizi de yaşanıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son maçlarda kadroya giremeyen Mbaye Diagne'nin davranışları Fatih Terim ile arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi kapıda

    Sahasında Alanyaspor'a yenilerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da moraller bozuk. 5. haftanın sonunda lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir Mbaye Diagne krizi de kapıya dayandı.



    Sezon öncesi ismi "gönderilecekler" listesinde yer almasına rağmen bir anda takımın banko oyuncusu haline gelen Senegalli yıldız attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Kasımpaşa maçı sonrası tablo bir anda değişti. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının devre arasında oyundan aldığı Diagne'ye bir daha forma vermedi.



    Yeni tranfser Halil Dervişoğlu'na formayı kaptıran Diagne önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Senegalli futbolcu sosyal medya üzerinden, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" ifadesini kullanarak üstü kapalı olarak Terim'e tepki gösterdi.



        Terim de buna karşılık Diagne'yi Alanyaspor maçının kadrosuna almayarak cezalandırdı. Ancak yıldız futbolcu geri adım atmadı.

        Maçın ardından gece gezmesine çıkan Diagne neşeli bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve bir bakıma "Umurumda değil" imasında bulundu.



        Terim ve Diagne arasında yaşanan bu soğuk savaşın Galatasaray'a nasıl bir zarar vereceği de tartışma konusu.

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