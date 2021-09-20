Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi kapıda





Yeni tranfser Halil Dervişoğlu'na formayı kaptıran Diagne önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Senegalli futbolcu sosyal medya üzerinden, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" ifadesini kullanarak üstü kapalı olarak Terim'e tepki gösterdi.