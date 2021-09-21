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    Başlangıç sendromu

    Galatasaray, son iki sezonda olduğu gibi sezona kötü bir başlangıç yaptı. 7 puan kaybeden Aslan, liderin tam 5 puan gerisine düştü. Geçtiğimiz sezon ise, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk 5 haftada 7 puan toplayabilmişti.

    Başlangıç sendromu

    Sezonun ilk 5 maçında 8 puanda kalan ve zirvenin tam 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da başlangıç sendromu büyüyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz iki sezona da benzer başlangıçlar yapmıştı. Cimbom 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalmıştı. Denizlispor önünde ise yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılılar 5 maçta 8 puanda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon ise, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk 5 haftada 7 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ilk 2 hafta kzanan Cimbom sonraki haftalarda ise 7 puan kaybetti.

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