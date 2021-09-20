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    • 20.09.2021 16:21
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    Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Onu görünce kahkaha attım

    Şenol Güneş'ten boşalan Milli Takım teknik direktörlük görevine getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz için TFF binasında imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Kuntz, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Milli Takım’ın yeni hocası Kuntz’dan Sergen Yalçın sözleri

    Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Alman teknik adam TFF binasında düzenlenen tören ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende açıklamalarda bulunan Kuntz, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde birlikte top koşturduğu ve şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan Sergen Yalçın ile ilgili, "Onu teknik direktör olarak görünce kahkaha attım" açıklamasında bulundu. İşte Kuntz'un Sergen Yalçın ile ilgili söylediği sözler...



    "SERGEN'İ GÖRÜNCE KAHKAHALAR ATTIM"
    Sonunda buradayım. Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum.

    Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz.

        "SERGEN YALÇIN OYNADIĞIM EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSUYDU"
        Sergen'e gülmemin sebebi en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum ancak futbolculuğunda öncelik listesinde disiplin olduğunu söyleyemem. Dürüst olmam gerekirse onu gördüm ve kendime baktım, Sergen de Beşiktaş'taki kilosunda değil, ben de değilim. Sergen oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu.

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        Haberler Spor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Onu görünce kahkaha attım
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