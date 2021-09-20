Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Onu görünce kahkaha attım

"SERGEN YALÇIN OYNADIĞIM EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSUYDU"

Sergen'e gülmemin sebebi en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum ancak futbolculuğunda öncelik listesinde disiplin olduğunu söyleyemem. Dürüst olmam gerekirse onu gördüm ve kendime baktım, Sergen de Beşiktaş'taki kilosunda değil, ben de değilim. Sergen oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu.

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