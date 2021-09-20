Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Onu görünce kahkaha attım

Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Alman teknik adam TFF binasında düzenlenen tören ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende açıklamalarda bulunan Kuntz, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde birlikte top koşturduğu ve şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan Sergen Yalçın ile ilgili, "Onu teknik direktör olarak görünce kahkaha attım" açıklamasında bulundu. İşte Kuntz'un Sergen Yalçın ile ilgili söylediği sözler...
"SERGEN'İ GÖRÜNCE KAHKAHALAR ATTIM"
Sonunda buradayım. Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum.
Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz.