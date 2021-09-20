Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta | Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig maçları kaldığı yerden son sürat devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yakından takip edecek vatandaşlar, 'Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!