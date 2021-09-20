Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta | Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig maçları kaldığı yerden son sürat devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yakından takip edecek vatandaşlar, 'Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!
BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı akşamı saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN SON DURUMU
Welinton Borussia Dortmund maçında aldığı darbeyle sakatlandı. Adana Demir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. N'Koudou Yeni Malatya maçında ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlandı ve Antalya'da forma giyemedi. Adana Demir ve Altay maçlarında da yok. Alex Teixeira adalesindeki eski sakatlığı nüksetti. 2-3 maç sonra sahalara dönecek. Umut Meraş A Milli Takım idmanında sakatlandı. Adana Demir maçına yetişme şansı var.