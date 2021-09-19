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    • 19.09.2021 19:18
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    Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftara sitem: İçeride morali bozuk olan, ağlayan var...

    Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı. Kendi evinde kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle sitemde bulundu.

    AJANSLAR
    Terim’den taraftara sitem!

    Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı.

    Mücadeleyi Alanyaspor Candeias'ın attığı goller 1-0 kazandı.

    Maç sonrası taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle sitemde bulundu.

    ROTASYON MESELESİ
    Yayıncı kuruluşa konuşan Terim "Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?' diye çok düşünmüştüm. Ama yapmalıymışım. Sözüm sahaya ama maalesef devamlılık olmadı" dedi.

    "MAĞLUP OLDUK ÜZGÜNÜM"
    İlk yarı üstün olmadıklarını buna karşın net pozisyonlar da yakaladıklarını söyleyen Terim, "İkinci yarı değişikliklerle bence oyunu elimize aldık. Özellikle ikinci yarı atakta, blok arasında, pozisyonda varız. En önemlesi doğru dizildik. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ama burada topu içeri atmalıydık. Atamayınca da hiç de beklemediğimiz bir anda, Alanya hiç gelmedi aslında. Golü atamadık, mağlup olduk. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

        "ALİ SAMİ YEN'DE ALIŞTIĞIMIZ TABLO DEĞİL"
        Taraftarların bazı oyunculara tepkisine vurgu yapan Terim, "Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar edğil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz" dedi.

        Taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil. Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle taraftara sitemde bulundu.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftara sitem: İçeride morali bozuk olan, ağlayan var...
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