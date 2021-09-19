Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftara sitem: İçeride morali bozuk olan, ağlayan var...

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi Alanyaspor Candeias'ın attığı goller 1-0 kazandı.
Maç sonrası taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle sitemde bulundu.
ROTASYON MESELESİ
Yayıncı kuruluşa konuşan Terim "Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?' diye çok düşünmüştüm. Ama yapmalıymışım. Sözüm sahaya ama maalesef devamlılık olmadı" dedi.
"MAĞLUP OLDUK ÜZGÜNÜM"
İlk yarı üstün olmadıklarını buna karşın net pozisyonlar da yakaladıklarını söyleyen Terim, "İkinci yarı değişikliklerle bence oyunu elimize aldık. Özellikle ikinci yarı atakta, blok arasında, pozisyonda varız. En önemlesi doğru dizildik. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ama burada topu içeri atmalıydık. Atamayınca da hiç de beklemediğimiz bir anda, Alanya hiç gelmedi aslında. Golü atamadık, mağlup olduk. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.