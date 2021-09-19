Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftara sitem: İçeride morali bozuk olan, ağlayan var...

"ALİ SAMİ YEN'DE ALIŞTIĞIMIZ TABLO DEĞİL"

Taraftarların bazı oyunculara tepkisine vurgu yapan Terim, "Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar edğil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz" dedi.